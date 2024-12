Pobega-Orsolini-Dominguez-Castro, il Bologna travolge il Monza e vola ai quarti di Coppa Italia

Nessun problema per il Bologna contro il Monza: termina 4-0 la sfida del Dall’Ara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Italiano sbloccano la gara al 32′ con la rete di Pobega e, appena tre minuti dopo, trovano anche il raddoppio firmato da Riccardo Orsolini. Ma il la prima frazione di gioco si chiude anche con una brutta notizia per il tecnico rossoblu: problema muscolare e cambio obbligato per Riccardo Orsolini. Saranno da valutare le sue condizioni in vista della sfida contro la Juventus. Al 68′ arriva anche la rete del 3-0 firmata da Benjamin Dominguez, proprio colui entrato al posto dell’esterno italiano. La rete del definitivo 4-0 porta la firma di Castro. Adesso per gli uomini di Italiano ai quarti di finale ci sarà la vincitrice di Atalanta-Cesena.

Foto: Instagram Bologna