Pobega: “Non trovare alibi significa migliorarsi. E’ un consiglio che voglio dare ai ragazzini che vogliono diventare calciatori”

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, si è raccontato a Homegrown”, format di Milan TV, dove si è raccontato anche su temi extracalcistici.

Queste le sue parole: “Mi sono preso un anno libero, poi ho iniziato la carriera universitaria nella facoltà di economia aziendale. E’ sempre incerta la carriere del giocatore, quindi ho detto: “un percorso voglio farlo, mal che vada un attestato ce l’ho”. Poi se in futuro decidessi di smettere, un piano B ce l’ho”.

Che consiglio daresti ai ragazzini che vogliono diventare calciatori? “Una cosa che negli anni ho sempre pensato e quella di non trovare mai alibi. Negli anni troverai sempre il periodo che non giochi, e tu, in prima persona, saprai come stanno andando le cose realmente. Non trovare alibi significa migliorarsi”.

