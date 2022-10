Pobega: “Non pensavamo al Salisburgo. Ci sono mancate lucidità e precisione”

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ex della gara, ha parlato dopo la sconfitta dei rossoneri contro il Torino.

Queste le sue parole a Dazn: “Quando una grande squadra è messa in difficoltà deve trovare la forza di reagire. Si aspettava che alzassimo la cresta. Pensiero al Salisburgo? No, era lontano. Abbiamo preparato bene la partita, conoscevamo le difficoltà alle quali saremmo andati incontro. Ci è mancata lucidità e precisione, non siamo riusciti a fare quello che volevamo”.

Sul Toro: “Sapevamo che quello del Torino è un gioco che mette molta pressione e per questo dovevamo essere più veloci nelle scelte. Una volta che non siamo riusciti a fare questo la partita non l’abbiamo indirizzata come volevamo”.

Foto: twitter Milan