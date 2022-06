Pobega: “Non mi aspettavo l’esordio in Nazionale, ma ci speravo tanto”

Fresco di esordio con la Nazionale italiana, Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Non me lo aspettavo, ma ci speravo tanto. È stato bellissimo. Questi giorni li abbiamo vissuti lavorando per preparare questa difficile partita cercando di voltare subito pagina. Cosa mi chiede Mancini? Aiutare in costruzione, palleggiando con l’altro play, o pressare alto per recuperare il pallone. La maglia azzurra è un sogno, spero di fare ancora tante altre presenze“.

Foto: Instagram Torino