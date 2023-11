Pobega: “La sosta deve servirci, siamo una squadra forte. Dobbiamo concentrarci sul lavoro, cercheremo di portare gli episodi dalla nostra parte

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club.

Queste le sue parole: “Tutte le settimane cerchiamo di analizzare tutto per preparare al meglio la partita, già da questa settimana siamo ripartiti con tutto lo staff. Abbiamo cercato di capire dove sono stati gli errori”.

La sosta è arrivata al momento giusto? “Non c’è un momento giusto o sbagliato, ora bisogna pensare al ciclo di partite che avremo da ora in avanti”.

Pioli come vi sta aiutando? “Il mister ci sta aiutando per preparare al meglio tutte le partite, facciamo analisi per prepararci al meglio”.

Lo spogliatoio come sta reagendo agli infortuni? “Sappiamo che nello sport può accadere, ne sono capitati più del solito ma ho fiducia nei miei compagni e nel nostro staff. Dobbiamo continuare ad allenarci”.

Cosa conta in questo momento? “Cerchiamo di prepararci sempre al meglio, ogni partita è diverso. L’obiettivo è la continuità che ci dà altri tasselli”.

Avete parlato di quest’ultimo momento? “Non ne abbiamo parlato, dobbiamo pensare a crescere preparando le partite nel miglior modo possibile. Ogni partita ha la sua storia, sono convinto che bisogna partire dalle prestazioni, siamo una squadra forte. Dobbiamo concentrarci sul lavoro, cercheremo di portare gli episodi dalla nostra parte”.

Quanto lo sport e l’educazione possono evitare casi di femminicidio? “Continuiamo a sentire queste notizie orribili, l’educazione nelle scuole e a casa bisogna attuarla sin da piccoli”.

