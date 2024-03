Pobega: “Indossare la maglia del Milan è una fortuna. Insulti a Maignan? In quel momento ha avuto il sostegno di tutto il gruppo”

Il centrocampista del Milan Tommaso Pobega, presente all’evento “Tutti i colori dello Sport“, promosso dalla società rossonera, in occasione Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul tema, tornando a parlare degli insulti ricevuti dal compagno di squadra Mike Maignan ad Udine:

“Abbiamo la fortuna e l’onore di vestire una maglia gloriosa che ha fatto la storia del calcio. L’hanno indossata prima gli uomini, poi i calciatori. Indossandola, dobbiamo dare l’esempio: abbiamo la fortuna di avere questa visibilità, quindi dobbiamo mandare messaggi positivi ai più piccoli per aiutarli nella loro crescita. Il razzismo? La scuola può essere d’aiuto per eliminare queste barriere. Gli insulti razzisti a Maignan ad Udine? Mi sono sentito orgoglioso di far parte di un gruppo che sostiene il compagno sotto ogni punto di vista. I social sono un megafono e quando possono essere utilizzati per trasmettere cose positive è giusto aiutarsi nel diffonderle il più possibile. Siamo pronti, ci alleniamo tutto l’anno per questo e faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi”.

Foto: Instagram Milan