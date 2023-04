Pobega: “E’ presto per fare bilanci. Peccato per stasera, potevo essere più preciso in fase di conclusione”

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky dopo lo zero a zero contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Ho giocato dove mi ha chiesto il mister, in costruzione mi sono abbassato per far alzare Calabria e Theo. Cercavamo di essere in superiorità numerica, tenendo il pallino del gioco”.

Come sono stati questi mesi senza giocare? “Ho cercato di lavorare su me stesso, evidentemente il mister non mi ha visto bene in questo periodo. Stasera ho giocato in un certo modo per essere utile al tipo di partita che dovevamo fare”.

Soddisfatto della tua stagione in rossonero? “Fare bilanci ora è presto, siamo ancora in corsa su più fronti. Devo cercare di migliorare più che posso e crescere per diventare la miglior versione di me ogni anno”.

Potresti fare qualche gol in più? “Nel secondo tempo ho avuto una buona occasione di testa, dovevo essere più preciso perché poteva cambiare le sorti della partita”.

