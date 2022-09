Pobega: “Ci teniamo a far bene contro un grande avversario. Sono carico e determinato”

Tommaso Pobega, centrocampista di Milan e Nazionale, ha parlato a pochi minuti della gara contro l’Inghilterra.

Queste le sue parole alla Rai: “Abbiamo lavorato in questi giorni per preparare la partita. Alla fine siamo tutti allenati per giocare titolari e chiunque andrà in campo farà la partita al meglio. Ci teniamo a far bene contro un grande avversario e giocare a San Siro è sempre stupendo”.

Come stai vivendo questo momento?

“Lo sto vivendo bene perché comunque quando ci alleniamo lo facciamo bene, forte e con entusiasmo. L’atteggiamento di tutti è molto positivo, sono carico e determinato”.

Foto: twitter Azzurri