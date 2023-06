Plusvalenze, Andrea Agnelli ricorre al TAR contro la squalifica di due anni

L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la decisione del Collegio di garanzia del Coni, che ha stabilito per lui due anni di squalifica per la vicenda plusvalenze. Oggi scadevano i termini per presentare l’appello e l’ex presidente bianconero ha presentato ricorso. A guidare il team di legali di Agnelli in questo ambito è l’avvocato Vittorio Angiolini. Lo riporta l’Ansa.

Foto: twitter Juve