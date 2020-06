Playout Serie C, i verdetti finali: ecco tutte le retrocesse in D

Sono terminate tutte le gare di ritorno dei playout di Serie C. Di seguito tutti i risultati odierni, girone per girone, in maiuscolo le squadre retrocesse in Serie D:

GARE DI RITORNO

GIRONE A

Pergolettese-PIANESE 3-3 (4’ Russo, 10’ e 17’ [rig.] Rinaldini, 57′ Manicone, 67′ Brero, 77′ Ciccone)

GIANA ERMINIO-Olbia 1-1 (4′ [rig.] Perna, 92′ Ogunseye)

GIRONE B

Imolese-ARZIGNANO 0-0

RAVENNA-Fano 0-1 (33′ Carpani)

GIRONE C

Sicula Leonzio-BISCEGLIE 1-0 (72′ Catania)

Picerno-RENDE 3-0 (2’ [aut.] Origlio, 23’ Esposito, 55′ Pittaresi)

GARE DI ANDATA

Girone A

Pianese-Pergolettese 0-0

Olbia- Giana Erminio 1-0

Girone B

Arzignano-Imolese 1-2

Fano-Ravenna 2-0

Girone C

Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1

Rende-Picerno 1-0