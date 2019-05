Nella giornata di oggi è stato effettuato il sorteggio per definire orari e modalità della doppia sfida tra Bisceglie e Lucchese. L’andata del playout di Serie C tra le due formazioni si disputerà in casa della Lucchese il prossimo 1 giugno. Il ritorno, invece è in programma per l’8 giugno. Entrambe le sfide verranno disputate alle ore 20.30.