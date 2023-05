Playoff Serie C: sorteggiato il primo turno nazionale. Gli abbinamenti e le date

Dopo le gare del secondo turno dei playoff del girone, stamattina sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per il primo turno nazionale dei Playoff di Serie C. Entrano in scena anche le terze in classifica dei gironi.

Formula ad andata e ritorno, si gioca prima in casa della non testa di serie. In caso di parità nel doppio match, passa il turno la migliore classificata.

Questi gli abbinamenti:

U.S. Ancona – Calcio Lecco 1912

Virtus Verona – Pescara

Audace Cerignola – Foggia

Pro Sesto – Vicenza

Gubbio – Virtus Entella

Andata giovedì 18 maggio

Ritorno lunedì 22 maggio

