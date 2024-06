Playoff Serie C, reti inviolate tra Vicenza e Carrarese nella finale d’andata

Termina in parità il primo atto tra Vicenza e Carrarese: al Romeo Menti non si va oltre lo 0-0. Buoni ritmi, ma poche occasioni nel primo tempo della sfida. Partono meglio gli ospiti con Finotto prima Schiavi e Zuelli poi che provano a sorprendere Confente senza riuscirci, i padroni di casa rispondono poco dopo il quarto d’ora di gioco con Costa che però non trova i pali della porta. Nella ripresa sono ancora meno le occasioni da reti. L’unica occasione arriva all’85° quando Costa dal limite fa venire i brividi a Bleve col pallone che sibila fuori di poco. Termina così 0-0, si deciderà tutto domenica 9 giugno allo Stadio dei Marmi di Carrara.

Foto: Instagram Carrarese