Playoff Serie C: Palermo corsaro a Trieste, vincono Foggia e Cesena

Si sono concluse le gare di andata della fase Nazionale dei playoff di Serie C. In campo anche le terze in classifica dei propri gironi.

Colpaccio del Palermo, che si impone 2-1 a Trieste e ipoteca la qualificazione al secondo turno della fase nazionale dei playoff (può pure permettersi di perdere con un gol di scarto al Barbera).

Ha vinto anche il Foggia, 1-0 con l’Entella con un gol di Curcio al 90′. È finita in parità Juventus Under 23-Renate 1-1.

Rocambolesco 3-3 tra Pescara e Feralpisalò (avanti 1-3 all’Adriatico).

Successo anche del Cesena in casa del Monopoli.

Questi i risultati:

Triestina-Palermo 1-2

Foggia-Virtus Entella 1-0

Juventus Under 23-Renate 1-1

Pescara-Feralpi Salò 3-3

Monopoli-Cesena 1-2

Foto: Logo Lega Pro