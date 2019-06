Playoff Serie C: oggi l’andata della finale Piacenza-Trapani

La Serie C è ormai giunta alla sua fase conclusiva. I playoff sono infatti arrivati a disputare le due finali, che decreteranno le ultime due squadre promosse in Serie B. La seconda finale di andata (Pisa-Triestina è terminata 2-2) in programma oggi, è quella fra il Piacenza e il Trapani. Il match avrà inizio alle ore 20:30 allo stadio Garilli, mentre il ritorno è previsto per sabato prossimo a campi invertiti. Ricordiamo che, in caso di parità dopo i 180 minuti, si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Sempre oggi (ore 20.30) si disputa anche il ritorno del playout Bisceglie-Lucchese (andata 0-1)

20:30 Piacenza-Trapani