Playoff Serie C, l’Ancona riacciuffa la Lucchese al 95′ e passa il turno (1-1)

Dopo il rinvio dovuto al caos Siena, hanno preso il via quest’oggi i playoff di Serie C. Ed è l’Ancona la prima a strappare il pass per la fase successiva ai danni di una Lucchese. Ai dorici sono necessari i minuti di extratime per rimediare a uno svantaggio che poteva esser fatale. Ricordiamo che si tratta di sfide a ora in gara unica, in casa della squadra meglio classificata nella regular season: in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al 2° Turno la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

Ancona-Lucchese 1-1 (83′ Romero (L), 90’+5 Mondonico (A))

Foto: Instagram Ancona