Playoff Serie C, la finale sarà Lecco-Foggia! Eliminate Cesena e Pescara ai calci di rigore

Sono appena terminate le semifinali dei playoff di Serie C. Impresa del Lecco sul campo del Cesena, nella semifinale playoff che per la formazione lombarda vale la finale playoff. La formazione di mister Luciano Foschi diventa la prima finalista degli spareggi promozione di Serie C, con l’ultimo step conquistato appunto ai danni della truppa romagnola: riuscendo a trovare il gol dello 0-1, i blucelesti pareggiano il ko dell’andata, e portano il confronto ai supplementari, fino ai calci di rigore dove è fatale l’errore di Mustacchio per i padroni di casa, con Lepore che invece non fallisce il match point. Il Pescara, invece, si fa acciuffare per ben due volte da un Foggia che passa ai calci di rigore, fatale per il Pescara l’errore di Desogus.

Pescara – Foggia 2-3 dopo calci di rigore (andata 2-2)

Cesena – Lecco 0-2 dopo calci di rigore (andata 2-1)

Foto: Twitter Logo Lega Pro Serie C