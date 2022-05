Colpaccio del Palermo nella seconda semifinale dei playoff di C. I rosanero hanno battuto per 3-0 la Feralpisalò in Lombardia, ipotecando così la finale con la vincente tra Catanzaro e Padova. I gol di Brunori, Floriano e Soleri. Sul 2-0 il portiere dei siciliani Massolo aveva anche parato un rigore a Miracoli. Grande gioia per Baldini e i suoi ragazzi, che vedono sempre più vicina la B.

FOTO: Sito Palermo