Playoff Serie C: il Lecco ribalta il risultato dell’andata, il Pescara si aggiudica anche il ritorno. Passano anche Foggia e Cesena

Si sono appena conclusi i quarti di finale dei playoff di Serie C. Il Pescara, dopo aver vinto 2-1 l’andata, si aggiudica anche il ritorno in casa dell’Entella passando per 3-2 grazie alla doppietta di Cuppone e la rete di Delle Monache. Il Lecco vince 3-1 in casa del Pordenone, ribaltando l’1-0 dell’andata. Il Crotone parte forte, ma il Foggia lo rimonta nella seconda frazione di gioco e, forte della vittoria dell’andata per 1-0, vola in semifinale. Termina in parità tra Cesena e Vicenza con lo stesso risultato dell’andata, bianconeri in semifinale grazie ad una migliore posizione in classifica.

Cesena – L.R Vicenza 0-0

Crotone – Foggia 2-2 (30’ Cernigoi (C), 45’+1’ Gigliotti (C), 50′ Frigerio (F), 85′ Beretta (F))

Virtus Entella – Pescara 2-3 (36’ Cuppone (P), 45’ rig. Merkaj (V), 60′ Delle Monache (P), 72′ Cuppone (P), 86′ Parodi (V))

Pordenone-Lecco 1-3 (2’ aut Dubickas (L), 18’ Pinato (P), 84′ Bunino (L), 88′ Ardizzone (L))

Foto: Twitter Lega Pro