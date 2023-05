Playoff Serie C: il Foggia batte il Crotone. Il Pescara vince in rimonta, colpo Pordenone a Lecco

Si sono concluse le gare di andata del Secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C (quarti di finale per intenderci). In campo anche le tre seconde dei gironi.

Questi i risultati delle gare di andata:

Foggia-Crotone 1-0 (Peralta)

Vicenza-Cesena 0-0

Lecco-Pordenone 0-1 (Burrai)

Pescara-Entella 2-1 (Corbari, Merola, Aloi)

Foto: logo Serie C