Playoff Serie C, il Cesena vince sul campo del Lecco: 2-1. Parità tra Foggia e Pescara (2-2)

Sono appena terminate le gare di andata delle semifinali playoff di Serie C. Il primo round tra Foggia e Pescara termina in parità: 2-2 al Pino Zaccheria. Il Foggia è passato in vantaggio dopo 2′ con la rete siglata da Petermann. Al 24′ la risposta di Rafia e al 49′ il sorpasso dei Delfini con Lescano, ma la rete di Bjarkason al 60′ ha riportato il risultato in parità. Vittoria esterna invece del Cesena sul campo del Lecco: 2-1. Al 9′ gli uomini di Toscano sono passati in vantaggio grazie al rigore trasformato da Mercadante e al 46′ è arrivata la rete del raddoppio firmata da Prestia. Nella ripresa è arrivata la risposta dei padroni di casa con Giudici, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Appuntamento all’8 di giugno per le semifinali di ritorno, sempre alle 20:30. Di seguito i risultati di questa sera.

Foggia – Pescara 2-2 (2′ Petermann (F), 24′ Rafia (P), 49′ Lescano (P), 60′ Bjarkason (F)

Lecco – Cesena 1-2 (9′ Mercadante (C), 46′ Prestia (C), 67′ Giudici (L)

Foto: Twitter Logo Lega Pro Serie C