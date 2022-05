Playoff Serie C, il Catanzaro è in semifinale: eliminato il Monopoli

Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta in terra pugliese pochi giorni fa, è una rete di Biasci al 27′ ad aver permesso al Catanzaro di ufficializzare l’approdo nelle semifinali playoff di Serie C. I calabresi superano il Monopoli, che conclude un percorso comunque ottimo, e attende di conoscere capire chi affronterà tra Padova e Juventus Under 23.

Twitter: Logo Lega Pro