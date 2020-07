Playoff Serie C, effettuato il sorteggio per la prima fase nazionale

E’ stato effettuato il sorteggio per la prima fase nazionale dei playoff di Serie C. Le squadre che giocheranno in casa il match in gara unica passeranno il turno in caso di pareggio.

Carpi-Alessandria

Monopoli-Ternana

Juventus U23-Padova

Renate-Novara

Potenza-Triestina