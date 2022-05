Playoff Serie C: crollano Foggia, Pescara e Cesena. Passano Juve Under 23 e Palermo

È da poco terminato il primo turno della fase nazionale dei playoff Serie C. Partite combattute, intense, capaci di regalare verdetti in parte inaspettati, come l’eliminazione del Foggia di Zeman oppure del Pescara. Ecco i risultati.

Virtus Entella-Foggia 2-1 (0-1)

Renate-Juventus U23 0-1 (1-1)

Palermo-Triestina 1-1 (2-1)

Feralpisalò-Pescara 2-1 (3-3)

Cesena-Monopoli 0-3 (2-1)

Foto: sito ufficiale Pescara