Playoff Serie C, alla Juventus Under 23 non basta la vittoria: in semifinale va il Padova

Nonostante la vittoria per 1-0, la Juventus Under 23 saluta i playoff di Serie C. Ad andare in semifinale è il Padova che, in virtù del successo ancora per un 1-0 ottenuto all’andata, e del miglior piazzamento ottenuto al termine della regular season, sfiderà il Catanzaro, potendo così proseguire il cammino verso la Serie B.

Foto: Twitter Lega Pro