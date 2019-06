Playoff Serie B: stasera il ritorno della finale Verona-Cittadella

I playoff di Serie B arrivano al loro ultimo atto. Si gioca oggi la finale di ritorno: il match in programma, con inizio alle ore 21:15, è quello che dello stadio Bentegodi tra l’Hellas Verona di Alfredo Aglietti e il Cittadella di Roberto Venturato, gara che stabilirà la terza promossa in Serie A dopo Brescia e Lecce. Si parte dal 2-0 dell’andata a favore del Cittadella. Ricordiamo che il regolamento della finale prevede che si disputino gare di andata e ritorno, quest’ultima in casa della meglio classificata in campionato. In caso di parità di punteggio dopo 180’ si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato. Visto che le due squadre non hanno chiuso il campionato con gli stessi punti in classifica, la gara di ritorno non prevede tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

DOMENICA 2 GIUGNO

ore 21.15 Verona-Cittadella (andata 0-2)