Playoff Serie B, Rover fa esplodere il Druso al 92′! Il Sudtirol si aggiudica la semifinale di andata contro il Bari (1-0)

Il Sudtirol si aggiudica la semifinale d’andata contro il Bari: 1-0, decide la rete di Rover al 92′! Partita dal grande tasso di agonismo, diversi scontri in campo, ma con poche occasioni da rete nella prima frazione di gioco. Il Sudtirol spinge, ma la prima occasione della gara è arrivata al 33′ per i pugliesi che si rendono pericolosi con Cheddira: ripartenza barese guidata da Esposito, il quale attende il supporto dell’attaccante marocchino che colpisce a giro trovando la pronta risposta di Poluzzi che blocca. Nella ripresa sono i padroni di casa a sfiorare il gol con una grande rovesciata di Mazzocchi, ma Caprile risponde presente. Si accende la gara. E al 63′ è il Bari a sfiorare il gol con Cheddira che interviene nella deviazione sotto porta sul cross di Dorval sfiorando il palo. Risponde il Sudtirol: sponda di Odogwu per Mazzocchi, tiro di prima intenzione di Mazzocchi che manda fuori di pochissimo. Come con la Reggina, la svolta per i padroni di casa arriva nei minuti finali. Al 92′ Rover fa esplodere il Druso portando in vantaggio per 1-0 la formazioni di Bisoli: cross dalla destra di Casiraghi e stacco vincente sul secondo palo di Rover. La squadra di Mignani ci prova fino all’ultimo, ma senza rendersi particolarmente pericolosa dalle parte di Poluzzi. Termina così 1-0 al Druso, al Sudtirol la semifinale d’andata. Appuntamento al 2 giugno per la semifinale di ritorno al San Nicola.

Foto: Instagram Sudtirol