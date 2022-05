Playoff Serie B: Lapadula lancia il Benevento. Pisa battuto 1-0 nell’andata della semifinale

Il Benevento batte il Pisa 1-0 nella semifinale di andata dei playoff per la Serie A. Al Vigorito, decide un gol di Gianluca Lapadula, vero valore aggiunto per i sanniti in questo rush finale, arrivato al terzo gol consecutivo.

Gara condotta dal Benevento, anche se i sanniti non hanno avuto grosse palle gol. Primo tempo equilibrato. Nella ripresa, più Pisa, pericoloso in un paio di occasioni con Sibilli.

Quando la gara si stava incamminando verso lo 0-0, all’85’, Lapadula, con il suo killer istinct, insacca la rete dell’1-0 Benevento.

Le streghe vincono e giocheranno per due risultati su 3 in vista del ritorno a Pisa il 21 maggio.

Foto: Twitter Benevento