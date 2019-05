Playoff Serie B: il Cittadella vola in finale, sbancata Benevento 3-0

Il Cittadella è la prima finalista dei playoff di Serie B. Gara incredibile al “Vigorito”, con la squadra di Venturato che schianta il Benevento per 3-0 nel ritorno della semifinale (andata 1-2 per i campani) e accede così all’ultimo atto. Diaw sblocca la contesa al 36′ del primo tempo, al 44′ arriva il raddoppio con Panico, poi al 54′ Moncini segna di tacco il definitivo 3-0. Nonostante i sette minuti di recupero concessi, il risultato non cambia fino al triplice fischio e per la prima volta nella sua storia il Cittadella va in finale playoff, dove se la vedrà contro la vincente di Pescara-Verona.

Foto: Twitter ufficiale Cittadella