Playoff Serie B: date, tabellone e regolamento

È appena terminata l’ultima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Ed è tempo di verdetti. Si qualificano ai playoff le squadre dal quarto all’ottavo posto, quindi: Bari, Parma, Cagliari, Sudtirol, Reggina, Venezia. Escluso il turno preliminare, i playoff si giocano in gare di andata e ritorno. Guardiamo ora il regolamento nello specifico.

Regolamento.

La partita del preliminare in gara unica si gioca in casa della squadra meglio piazzata nella stagione regolare. Il discorso è lo stesso anche per le semifinali e la finale: la squadra che ha chiuso il campionato di Serie B 2022/2023 nella miglior posizione gioca in trasferta la partita d’andata, mentre in quella di ritorno potrà giocare tra le mura amiche. Se il risultato è in parità dopo i tempi regolamentari, si disputano i supplementari. Se persiste la parità, passa alle semifinali la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza effettuare i calci di rigore. Nelle semifinali, in caso di parità del punteggio totale tra i due incontri, passa in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o calci di rigore. In finale, in caso di parità, viene promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o rigori. Questi verrebbero disputati solamente nel caso in cui le due squadre abbiano chiuso la stagione con gli stessi punti.

Bari

Parma

Cagliari

Sudtirol

Reggina

Venezia

Abbinamenti

Turno preliminare- Cagliari vs Venezia, gara unica

Turno preliminare- Sudtirol vs Reggina, gara unica

Semifinale – Quinta/Ottava-Parma (1)

Semifinale – Sesta/Settima-Bari (2)

Finale – Vincente gara 1-Vincente gara 2

Date

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio 2023 – Sudtirol – Reggina

Sabato 27 maggio 2023 – Cagliari – Venezia

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 29 maggio 2023 – (6ª o 7ª vs Bari)

Martedì 30 maggio 2023 – (5ª o 8ª vs Parma)

Venerdì 2 giugno 2023 – (Bari vs 6ª o 7ª)

Sabato 3 giugno 2023 – (Parma vs 5ª o 8ª)

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 8 giugno 2023

Domenica 11 giugno 2023

Foto: Logo Serie B