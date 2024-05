Playoff Serie B: data, tabellone e regolamento

È terminata la regular season della Serie B. Parma e Como, rispettivamente prima e secondo in classifica, sono certi della promozione in massima serie, mentre il terzo e ultimo slot sarà assegnato al vincitore dei playoff. Di seguito le squadre che parteciperanno:

Venezia

Cremonese

Catanzaro

Palermo

Sampdoria

Brescia

Semifinali – 20-21 maggio andata / 24-25 maggio ritorno

Catanzaro/Brescia – Cremonese

Palermo/Sampdoria – Venezia

Finale 30 maggio (andata) / 2 giugno (ritorno)

Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2

Regolamento

Sei partecipanti per un posto in Serie A. Si parte dal turno preliminare, l’unico in gara unica: in caso di parità nei 90′ si disputano i supplementari, ma in caso di parità anche al termine dei 120′ passerà il turno la squadra meglio classificata al termine della regular season. Semifinali e finale, invece, si giocheranno al meglio dei 180 minuti con gara di ritorno in casa della squadra meglio piazzata. In caso di parità tra andata e ritorno in semifinale accederà alla finale la squadra meglio classificata in stagione, senza rigori e supplementari. Stesso criterio per la finale, ma stavolta con la Serie A in palio. Supplementari e rigori si disputano solamente se le due squadre hanno chiuso la stagione a pari punti.

