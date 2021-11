Playoff per i Mondiali: domani alle 17 i sorteggi a Zurigo

Domani alle 17 a Zurigo ci saranno i tanto attesi sorteggi dei playoff per i Mondiali. Per quanto riguarda le modalità ricordiamo che non ci sarà più un doppio confronto (andata e ritorno) bensì tre gironi da quattro squadre. Tra le 12 nazioni presenti solo in tre passeranno a Qatar 2022.. L’Italia sarà testa di serie assieme a Portogallo, Russia, Scozia, Galles e Svezia. In ogni girone composto ci saranno quindi due teste di serie che sfideranno in semifinale due non teste di serie in gara unica. Le altre nazioni ai playoff non teste di serie sono Turchia, Polonia, Macedonia del Nord, Ucraina, Austria, Repubblica Ceca.

LE DATE DEI PLAYOFF: le semifinali si disputeranno giovedì 24 marzo 2022, mentre le finali martedì 29 marzo 2022. Le teste di serie giocheranno la semifinale in casa mentre la finale in un campo determinato dal sorteggio.

FOTO: Twitter FIFA