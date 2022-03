Playoff Mondiale, l’Algeria vuole rigiocare contro il Camerun: nel mirino l’arbitraggio

L’Algeria non ci sta e, dopo la rocambolesca eliminazione contro il Camerun arrivata al 124′ nel match di ritorno del playoff per accedere al Mondiale, ha presentato ricorso alla FIFA con l’obiettivo di rigiocare la partita: “La FAF è determinata a utilizzare tutti i mezzi legalmente consentiti per il ripristino dei suoi diritti e per rigiocare la partita a condizioni che garantiscano l’onestà e la parzialità dell’arbitraggio. Al contempo chiede anche l’apertura di un’indagine da parte degli organi della FIFA per fare piena luce sull’arbitraggio della partita Algeria-Camerun“.

Foto: Twitter – FIFA World Cup