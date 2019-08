Playoff Europa League: il Toro stecca in casa, il Wolverhampton passa 3-2

Serata amara per il Toro di Walter Mazzarri. Nell’andata del playoff di Europa League, i granata cadono 3-2 in casa contro il Wolverhampton. La squadra di Espirito Santo è passata avanti al 43′ con l’autogol di Bremer; nella ripresa il raddoppio con un gran gol di Diogo Jota, quindi l’immediata reazione granata firmata De Silvestri. Al 72′ il tris di Raul Jimenez, poi a ridosso del 90′ la rete di Belotti su rigore che tiene viva una piccola fiammella in ottica qualificazione. Al Molineux, nel match di ritorno, servirà comunque un’impresa per conquistare il passaggio del turno.

Di seguito tutti i risultati di oggi:

FC Astana – BATE 3-0

Ararat-Armenia – Dudelange 2-1

Malmo FF – Bnei Yehuda 3-0

Suduva – Ferencvaros 0-0

Feyenoord – Hapoel Beer Sheva 3-0

Ludogorets – Maribor 0-0

FC Copenhagen – Riga FC 3-1

AEK – Trabzonspor 1-3

Legia – Rangers 0-0

Alkmaar – Antwerp 1-1

FCSB – Guimaraes 0-0

Gent – Rijeka 2-1

PSV – Apollon 3-0

Strasburgo – Eintracht Francoforte 1-0

Braga – Spartak Mosca 1-0

Celtic – AIK Stockholm 2-0

Linfield – Qarabag 3-2

Espanyol – Zorya 3-1

Partizan – Molde 2-1

Slovan Bratislava – PAOK 1-0

Torino – Wolverhampton 2-3

Foto: Twitter ufficiale Wolverhampton