Playoff Euro 2024: le 12 squadre che si giocheranno gli ultimi 3 posti. Le date del sorteggio e delle partite

Mancano i nomi di sole 3 Nazionali che si qualificheranno a Euro 2024, al termine della fase a gironi.

Questi ultimi nomi usciranno dopo i playoff. Si tratta dello stesso metodo dei Mondiali, 12 squadre per 3 posti disponibili.

Il sorteggio, per scoprire chi si affronterà, si terrà giovedì 23 novembre alle ore 12 a Nyon. In ogni caso, in ogni percorso giocheranno in casa la semifinale le squadre che hanno i due migliori ranking, mentre la sede della finalissima sarà stabilita per sorteggio. Le squadre di ciascun percorso che vinceranno semifinale e finale si qualificheranno a Euro 2024.

Le semifinali degli spareggi sono in programma giovedì 21 marzo 2024, mentre le tre finali si disputeranno pochi giorni dopo, per la precisione il martedì 26 marzo 2024.

Queste le 12 squadre che giocheranno i playoff, in attesa dei sorteggi:

Polonia, Estonia, Galles, Finlandia, Israele, Ucraina, Islanda, Bosnia Erzegovina, Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan

Foto: Instagram Euro 2024