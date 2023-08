Playoff Conference, nessun problema per Maccabi e Fenerbahce. Vince anche il Besiktas, parità tra Levski Sofia ed Eintracht

Non solo il ko esterno della Fiorentina sul campo del Rapid Vienna, sono appena terminate altre cinque gare valide per l’andata dei play-off di Conference League. Il Besiktas ha vinto 3-2 in casa della Dinamo Kiev. Nessun problema per il Fenerbahce e il Maccabi che vincono, rispettivamente, 5-1 contro il Twente e 4-1 con il Celje. Vince anche il Farul Costanta contro HJK. Parità, infine, tra Levski Sofia e Eintracht Francoforte. Di seguito i risultati e i marcatori:

Dinamo Kiev-Besiktas 2-3 (40′ rig. Aboubakar, 60′ Shaparenko, 64′ Colley, 66′ Voloshyn, 95′ rig. Zaynutdinov)

Farul Constanta-HJK 2-1 (50′ aut. Sirbu, 59′ Rivaldinho, 83′ Popescu)

Fenerbahce-Twente 5-1 (20′ Ugalde, 33′ Oosterwolde, 60′ Szymanski, 63′ e 74′ Kahveci, 93′ rig. Tadic)

Levski Sofia-Eintracht Francoforte 1-1 (6′ Kolo Muani, 95′ Fadiga)

M. Tel Aviv-Celje 4-1 (22′ rig., 52′ e 72′ Zahavi, 29′ Bajde, 92′ Turgeman)

Foto: Twitter ufficiale Conference League