Playoff Champions League, regole e possibili accoppiamenti: rischio derby italiano tra Milan e Juve

La UEFA Champions League entra nel vivo. In seguito alla conclusione della prima fase della nuova competizione europea, si terrà un sorteggio per dare il via alla fase successiva. Inter direttamente agli ottavi, Milan, Atalanta e Juve voleranno ai playoff. Adesso l’appuntamento è per venerdì 31 gennaio, quando a Nyon verranno sorteggiati gli accoppiamenti dei playoff: le gare d’andata si giocheranno l’11 e 12 febbraio alle 21, il ritorno il 18 e 19 alla stessa ora. Poi ci sarà l’ultimo sorteggio, sempre a Nyon il 21 febbraio: sarà quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi e il resto del tabellone fino alla finale.

Le squadre che hanno concluso la fase campionato tra il nono e il sedicesimo posto saranno teste di serie e affronteranno una squadra classificata dal diciassettesimo al ventiquattresimo posto. Le potenziali avversarie sono predefinite abbinando le loro posizioni finali nella fase campionato.

Per il sorteggio vengono preparate otto urne. Le palline contenenti i nomi delle teste di serie e non teste di serie vengono inserite a coppie nelle corrispondenti urne, contrassegnate con la posizione in classifica nella fase campionato. Il sorteggio inizierà con le squadre non teste di serie, assegnando a ciascuna squadra di una coppia una posizione predeterminata sul tabellone. Si inizia con le squadre classificate al ventitreesimo-ventiquattresimo posto e si conclude con quelle al diciassettesimo-diciottesimo posto.

Dopo aver estratto una pallina dall’urna delle squadre classificate al ventitreesimo e ventiquattresimo posto, la pallina viene aperta per mostrare la squadra. La prima estratta viene collocata nel posto riservato sul lato argento del tabellone. L’altra squadra della coppia viene quindi estratta, mostrata e collocata nel posto corrispondente sul lato blu del girone. La procedura viene quindi ripetuta con le altre non teste di serie.

Una volta sorteggiati e assegnati a una posizione tutti gli accoppiamenti delle squadre non teste di serie, il sorteggio prosegue con le teste di serie, iniziando dall’accoppiamento quindicesima-sedicesima. La procedura è identica a quella descritta sopra per le non teste di serie: la prima squadra estratta dalla relativa urna viene assegnata al posto riservato sul lato argento del tabellone e la seconda squadra sul lato blu. La procedura si ripete per i restanti accoppiamenti, terminando con le squadre classificate al nono-decimo posto per completare il tabellone degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Dunque, guardiamo nello specifico cosa potrebbe toccare alle italiane. L’Atalanta e il BVB affronteranno lo Sporting Lisbona o il Club Brugge. Milan e PSV se la vedranno con il Feyenoord o la Juventus. Il PSG e il Benfica, invece, affronteranno il Monaco o il Brest.

LATO ARGENTO

Monaco o Brest contro PSG o Benfica, chi vince contro Liverpool o Barcellona

Sporting o Bruges contro Atalanta o Borussia Dortmund, chi vince contro Lilla o Aston Villa

Celtic o Manchester City contro Real Madrid o Bayern Monaco, chi vince contro Atletico Madrid o Bayer Leverkusen

Feyenoord o Juventus contro Milan o PSV, chi vince contro Arsenal o Inter

LATO BLU

Brest o Monaco contro Benfica o PSG, chi vince contro Barcellona o Liverpool

Bruges o Sporting contro Borussia Dortmund o Atalanta, chi vince contro Aston Villa o Lilla

Manchester City o Celtic contro Bayern Monaco o Real Madrid, chi vince contro Bayer Leverkusen o Atletico Madrid

Juventus o Feyenoord contro PSV o Milan, chi vince contro Inter o Arsenal

Foto: Champions League Twitter