Playoff Champions League: lo Shakhtar di De Zerbi è alla fase a gironi. Ok anche Salisburgo e Sheriff

Playoff di Champions League per definire gli ultimi posti della fase a gironi: passano il turno Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol e Red Bull Salisburgo.

La squadra di De Zerbi aveva vinto 2-1 all’andata sul campo del Monaco, oggi ha perso con lo stesso punteggio, ma ha staccato il ticket per la fase a gironi grazie al 2-2 dei supplementari. 0-0 tra Dinamo Zagabria e Sheriff Tiraspol, passano i moldavi dopo il 3-0 dell’andata. Tutto semplice per il Salisburgo, vittorioso sul campo del Brondby così come era accaduto nella gara d’andata. Ecco i risultati:

Shakhtar Donetsk-Monaco 2-2 (and. 1-2) dopo tempi supplementari

Dinamo Zagabria-Sheriff Tiraspol 0-0 (and. 0-3)

Brondby-Red Bull Salisburgo 1-2 (and. 1-2)

Foto: Twitter Shakhtar Donetsk