Playoff Champions League: Benfica, Malmo e Young Boys staccano il pass per la fase a gironi

Le prime tre squadre a superare i Playoff di Champions League 2021-22 e a staccare il pass per la fase a gironi sono Benfica, Malmo e Young Boys. Eliminate dopo la doppia sfida di 180 minuti rispettivamente PSV, Ludogorets e Ferencvaros. Ecco i risultati:

Psv-Benfica 0-0 (and. 1-2)

Ludogorets-Malmo 2-1 (and. 0-2)

Ferencvaros-Young Boys 2-3 (and. 1-2)

Foto: Twitter Benfica