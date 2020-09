Si è concluso il primo turno degli spareggi di Champions League. Colpo della Dinamo Kiev che batte in esterna il Gent per 2-1. Vittoria anche per l’Olympiacos che supera 2-0 i ciprioti dell’Omonia Nicosia, mentre termina con uno spettacolare 3-3 la sfida tra Morle e Frencvaros. Questi i risultati:

Gent-Dinamo Kiev 1-2

Morle-Ferencvaros

Olympiakos-Omonia Nicosia 2-0