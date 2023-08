Playoff Champions, il Galatasaray vince contro il Molde e vola ai gironi. Avanzano anche Braga e Young Boys

Sono appena terminate le sfide dei playoff di Champions League di questa sera. Il Galatasaray difende il vantaggio dell’andata e blinda il posto nei gironi vincendo nuovamente contro il Molde per 2-1. La squadra turca passa subito in vantaggio al 7′ grazie a un rigore trasformato da Icardi. Al 66′ arriva il pareggio dei norvegesi con la rete di Hestad, ma Angelino chiude la pratica al 93′. Nessun problema per lo Young Boys: 3-0 al Maccabi Haifa. Avanti al 23′ grazie a un colpo di testa vincente di Itten, cinque minuti dopo raddoppio dei padroni di casa a seguito di un autogol di Seck. Al 46′ tris di Urginic. Infine, vince in trasferta il Braga in casa del Panathinaikos, decide la rete di Bruma. Le partite in programma sono le seguenti:

GALATASARAY-MOLDE 2-1

PANATHINAIKOS-SPORTING BRAGA 0-1

YOUNG BOYS-MACCABI HAIFA 3-0

