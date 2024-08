Platini: “Yildiz ha la personalità per indossare la 10 della Juve. E’ uno di quelli che inventa”

Michel Platini, ex numero 10 della Juventus, colonna del club bianconero, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della scelta di dare a Yildiz la numero 10 della Juventus.

Queste le sue parole: “La 10? Se gliel’hanno data e lui l’ha voluto vuol dire che ha personalità. Gli auguro tutto il meglio per il bene della Juve e del calcio. Sia un 10 come me, un creativo, uno di quelli che inventa. Si ispira a Bellingham, a Messi, a Zidane, non posso dire a me perché non mi ha visto giocare”.

Sulla nuova Juventus di Thiago Motta: “Motta è un intenditore di calcio. Dovunque è andato ha fatto bene. Giusto puntare su di lui. Gli piace un calcio offensivo e spettacolare ed è l’allenatore giusto per gestire questa transizione e far partire un ciclo vincente e giovane”.

Infine, sul nuovo centrocampista Thuram: “Al Nizza era elegante, gran fisico, buona tecnica e valori che gli ha tramandato papà Lilian. Rabiot? Bel giocatore, fisico e tecnico, ma era finito il suo ciclo. Per Pogba non so cosa dire, era l’immagine simpatica, gli volevano bene tutti. Visto da lontano è un peccato e un grande dolore”.

Foto: Wikipedia