Michel Platini, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha attaccato pesantemente il VAR. Questo il pensiero dell’ex presidente dell’UEFA: “Perché sono contro il VAR? Perché non regola le cose, le sposta. Per spiegare perché non sono d’accordo ci vorrebbero trenta minuti. Sono convintissimo di quello che dico e penso che non si tornerà mai indietro. Penso che sia una bella ca..ta”.

Foto: Marca