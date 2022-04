Platini denuncia Infantino: le motivazioni

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato nella giornata odierna, l’ex presidente della UEFA ed ex calciatore, Michel Platini ha rivelato di aver sporto denuncia lo scorso novembre presso la Procura di Parigi contro Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, accusandolo di “traffico di influenze illecite”.

Il traffico di influenze illecite del quale Platini ha accusato il dirigente svizzero, è il reato commesso da chi si fa promettere o dare denaro o altri vantaggi sfruttando le sue relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

La denuncia in questione non riguarda solamente Infantino, ma anche Marco Villiger, ex direttore dei servizi legali per conto della UEFA, accusato nel suo caso di “complicità nel traffico di influenze illecite”.

