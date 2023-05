Platini: “Ci sono poche chance di un futuro alla Juventus. Giallo a Vlahovic? Conosciamo gli arbitri, è un ambito strano”

Michel Platini ha risposto ad alcune domande che lo vedono come dirigente della Juventus del futuro: “Ci sono poche chance. Le storie d’amore non si vivono due volte. E sto seguendo poco il calcio italiano”. Sul Mondiale allargato: “No, non mi piace. Due mesi di partite possono andare bene per i tifosi, ma non per i giocatori”.

Sul caso Vlahovic: “La colpa non è dei giocatori, ma di chi insulta. Ammonizione di Vlahovic? conosciamo gli arbitri… è un ambito strano“.

Foto: Platini Michel Foto Local France