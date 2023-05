Platini: “Ceferin e Infantino sono usurpatori di poltrone. Io facevo calcio, loro politica”

Michel Platini in un’intervista a “La Stampa” ha parlato specialmente di Infantino e Ceferin: “La verità è che sia Ceferin sia il presidente della Fifa Infantino sono degli usurpatori di poltrone. Io facevo calcio, loro politica. Il calcio mondiale ed europeo non è stato riformato e il loro obiettivo è fare più partite possibile per guadagnare soldi”.

Sul Mondiale allargato: “E’ una scelta che piace sicuramente ai tifosi ma non ai calciatori che si troverebbero a disputare troppe partite”.

Foto: bilan.ch