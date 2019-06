Platini arrestato per corruzione nell’assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar

Michel Platini è stato arrestato per corruzione legata all’assegnazione dell’edizione 2022 dei Mondiali, che si svolgeranno in Qatar. L’ex giocatore della Juventus, che ha ricoperto la carica di Presidente dell’Uefa dal 2007 al 2015, è stato preso in custodia nella giornata di martedì a Nanterre.

Foto Marca