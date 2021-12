Platek: “Lo Spezia merita la salvezza. Migliorando le strutture questa piazza sarà ambita da tutti i calciatori”

Robert Platek, proprietario dello Spezia, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “La vittoria a Napoli è stata una grande emozione perché ottenuta con coraggio e carattere in casa di una delle squadre che lotta per lo scudetto. Al Maradona abbiamo raccolto tre punti fondamentali e credo sia stato un bellissimo regalo per tutti i nostri tifosi. La qualità dello Spezia merita la salvezza. Il valore dei calciatori che compongono la rosa più giovane del campionato, lo staff, la dirigenza oltre alla passione del pubblico: sono tutti aspetti che fanno dello Spezia una realtà che merita la Serie A. Io ci spero con tutto il cuore e tengo le dita incrociate. Siamo una piccola realtà, ma mi piacerebbe che lo Spezia diventasse una squadra di sempre maggior appeal. Se riusciremo a migliorare le strutture, con il tempo questa piazza sarà ambita da tutti i calciatori. Architetti e ingegneri stanno lavorando sul progetto dello stadio per rendere l’esperienza dei tifosi più bella e piacevole possibile”.

FOTO: Twitter Spezia