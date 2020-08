Planas: “Stiamo facendo di tutto per continuare con Messi”

Alla presentazione di Trincao, nuovo acquisto in casa Barcellona, è intervenuto anche Planas, segretario del club blaugrana in merito alla vicenda Messi: “Stiamo facendo di tutto per continuare con Messi. Non c’è nessuna divisione nel club su Leo, chiunque capisca il calcio lo vuole qui per vincere di nuovo perchè è un vincente. Per Leo bisogna avere un enorme rispetto per quello che è e per la sua storia. Non pensiamo a nessuna clausola contrattuale. Il matrimonio di Messi con il Barça ha dato tanto, tante gioie ai tifosi e stiamo lavorando internamente per convincerlo a trova la soluzione migliore per il Barça e per Messi”.

Foto: AS