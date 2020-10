Placet della Figc: anche la Roma annuncia Smalling

È arrivato l’ok da parte della Figc che, come ci abbiamo spiegato, è un passaggio fondamentale per il trasferimento dei giocatori provenienti dall’estero. Poco fa, il Manchester United ha salutato il difensore, ora anche la Roma ha ufficializzato l’operazione: Chris Smalling è di nuovo giallorosso. Costato 15 milioni, h firmato fino al 2023 e indosserà la maglia numero 6. Questo il comunicato:

“AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Chris Smalling dal Manchester United. Il difensore arriva a titolo definitivo, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 15 milioni di euro.

Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023.

“Nella vita le cose che contano non arrivano mai in maniera facile”, ha commentato Chris. “La mia testa e il mio cuore sono sempre rimasti a Roma. Sono molto felice di essere uno di voi. Daje Roma”.

Smalling torna quindi nella Capitale dopo aver collezionato 37 presenze e tre gol nella scorsa stagione.

“Siamo contenti di poter riabbracciare Chris e di riaverlo come uno dei pilastri della nostra squadra”, ha dichiarato il CEO del Club Guido Fienga. “Desidero ringraziare il Manchester United per la disponibilità mostrata in questa lunga e tenace trattativa”.

Chris tornerà a indossare la maglia numero 6”.

